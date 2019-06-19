ЦСКА определился с заменой для Чалова

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ЦСКА определился с заменой для Чалова

Московский ЦСКА хочет купить нападающего "Параду" Закарию Найджи, сообщают российские СМИ.

Армейцы готовы предложить за лучшего бомбардира чемпионата Алжира 2 миллиона евро.

Вероятно, ЦСКА видит в 24-летнем футболисте замену для Фёдора Чалова, на которого всерьёз претендует "Севилья".

В минувшем сезоне Найджи сыграл за "Параду" 33 матча, забил 21 гол и сделал 7 ассистов.

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