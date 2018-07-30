ЦСКА определился с заменой для Головина

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ЦСКА определился с заменой для Головина

Московский ЦСКА определился с заменой для полузащитника Александра Головина, который перешёл в "Монако".

Армейский клуб рассчитывает подписать хавбека "Ахмата" Антона Швеца, за которого требуют порядка восьми миллионов евро.

ЦСКА же традиционно намерен торговаться, планируя купить Швеца за 4-5 миллионов.

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Комментарии
данил

это кто легендарный спортсмен кафель что ли спиртсмен он чемпион по литроболу то же мне легенду нашли жаба чела душит видимо что не свитаковский поезд пустили а цсковский

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Алексей

Согласен,надо было у Бориса просить пока он угорал по теннису,А футболисты заслужили,написали хорошую стр нашего футбола;теперь есть к какой высоте стремиться!А что такое свитаковский поезд

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пшшшшшшшшшшшшшшшш

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