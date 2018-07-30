ЦСКА определился с заменой для Головина

Московский ЦСКА определился с заменой для полузащитника Александра Головина, который перешёл в "Монако".

Армейский клуб рассчитывает подписать хавбека "Ахмата" Антона Швеца, за которого требуют порядка восьми миллионов евро.

ЦСКА же традиционно намерен торговаться, планируя купить Швеца за 4-5 миллионов.

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