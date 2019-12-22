ЦСКА определился со вторым соперником на сборе в Испании

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ЦСКА определился со вторым соперником на сборе в Испании

Московский ЦСКА на сборе в Испании встретится с датским "Нордсьелландом", сообщает официальный сайт клуба.

Поединок состоится 5 февраля.

Стоит отметить, что в январе 2019 года ЦСКА обыграл "Нордсьеллан" со счетом 2:1. 

Напомним, что первым соперником армейцев в новом году станет с австрийский ЛАСК, с которым российский клуб сыграет 25 января.

После 19 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 34 очка. В Лиге Европы армейский клуб занял последнее место в своей группе и завершил выступления в еврокубках. Также москвичи вышли в четвертьфинал Кубка России, где сыграют со "Спартаком".

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