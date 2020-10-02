ЦСКА опубликовал даты и время начала матчей группового этапа Лиги Европы

Стали известны даты и время матчей ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, "армейцы" попали в группу К, где встретятся с "Динамо" Загреб, "Фейеноордом" и "Вольфсбергом".

Расписание матчей:

22 октября, 22:00 мск

"Вольфсберг" - ЦСКА

29 октября, 19:55 мск

ЦСКА - "Динамо" Загреб

5 ноября, 23:00 мск

"Фейеноорд" - ЦСКА

26 ноября, 20:55 мск

ЦСКА - "Фейеноорд"

3 декабря, 20:55 мск

ЦСКА - "Вольфсберг"

10 декабря, 23:00 мск

"Динамо" Загреб - ЦСКА

А еще: Форвард "Локомотива" Смолов оценил результат жеребьевки группового этапа ЛЧ| http://soccernews.ru