ЦСКА опубликовал даты и время начала матчей группового этапа Лиги Европы
Стали известны даты и время матчей ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы.
Напомним, "армейцы" попали в группу К, где встретятся с "Динамо" Загреб, "Фейеноордом" и "Вольфсбергом".
Расписание матчей:
22 октября, 22:00 мск
"Вольфсберг" - ЦСКА
29 октября, 19:55 мск
ЦСКА - "Динамо" Загреб
5 ноября, 23:00 мск
"Фейеноорд" - ЦСКА
26 ноября, 20:55 мск
ЦСКА - "Фейеноорд"
3 декабря, 20:55 мск
ЦСКА - "Вольфсберг"
10 декабря, 23:00 мск
"Динамо" Загреб - ЦСКА
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