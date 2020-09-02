ЦСКА опубликовал фотографию Набабкина после операции на колене

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ЦСКА опубликовал фотографию Набабкина после операции на колене

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала фотографию защитника Кирилла Набабкина, который перенес операцию на колене в Германии.

"Кирилл Набабкин с хирургом Торе Цантопом, который прооперировал его в Мюнхене. Торе всегда оказывает качественную помощь игрокам ЦСКА", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter "армейцев".

33-летний Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года, провел за клуб 252 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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