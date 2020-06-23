ЦСКА опубликовал информацию о состоянии здоровья Марио Фернандеса

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что защитник Марио Фернандес избежал серьёзной травмы.

Напомним, что натурализованному бразильцу потребовалась вынужденная замена во время субботнего матча с "Зенитом".

Однако опасения по поводу здоровья 29-летнего футболиста оказались напрасными - он уже тренируется в общей группе и готов к ближайшей игре.

В текущем сезоне Фернандес провёл за ЦСКА 30 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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