ЦСКА опубликовал мощное заявление по поводу слов Черчесова о Чалове
ЦСКА на официальном сайте опубликовал заявление касательно высказываний главного тренера сборной России Станислава Черчесова в адрес форварда команды Федора Чалова.
"Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова в эфире федерального канала.
В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз.
Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ.
Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот", - говорится в заявлении армейцев.
Напомним, вчера, 24 ноября, во время интервью Черчесов раскритиковал Чалова и Алексея Миранчука.
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