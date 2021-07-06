ЦСКА опубликовал результаты медобследования Яковлева, получившего травму головы

Фото твиттер ЦСКА

В московском ЦСКА рассказали о состоянии здоровья нападающего Владислава Яковлева.

19-летний футболист накануне травмировал голову во время товарищеского матча с "Копенгагеном" (0:1).

Как сообщает пресс-служба армейцев, у юного форварда диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Подозрение на сотрясение головного мозга не подтвердилось.

"Влад избежал серьёзного повреждения - прошёл обследования в клинике, сотрясения не выявлено. Только закрытая черепно-мозговая травма. И неплохая шишка на лбу Отлично, что всё обошлось", - написал ЦСКА в твиттере.

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