ЦСКА опубликовал ролик с судейскими ошибками в пользу "Краснодара"

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ЦСКА опубликовал ролик с судейскими ошибками в пользу "Краснодара"

Пресс-служба ЦСКА наглядно показала уровень судейства в матче 19-го тура РПЛ против "Краснодара".

Армейцы в своём твиттере опубликовали видеоролик с ошибками арбитров по ходу игры.

Описание к записи гласит: "Очень "достойный" матч Казарцева" - это отсылка к оценке главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, которого после встречи президент ЦСКА Евгений Гинер назвал "конченым негодяем".

Напомним, что матч "Краснодар" - ЦСКА завершился ничьей 1:1.

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