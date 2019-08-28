ЦСКА опубликовал ролик в честь погибшего вратаря
Пресс-служба ЦСКА опубликовала ролик в память о бывшем вратаре команды Сергее Перхуне, который умер в возрасте 23 лет 28 августа 2001 года.
"Из ворот - в вечность. 18 лет назад не стало Сергея Перхуна", – говорится в сообщении московского клуба в Twitter.
Из ворот — в вечность. 18 лет назад не стало Сергея Перхуна #историяЦСКА https://t.co/EE7FGy9DJN pic.twitter.com/okYH20P2UT— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 28 августа 2019 г.
Перхун перешел в ЦСКА в 2001 году, провел за клуб 13 матчей. Ранее играл за "Днепр", "Металлург" и "Шериф". За сборную Украины сыграл 1 матч.
18 августа 2001 года Перхун в матче чемпионате России против "Анжи" столкнулся головами с нападающим соперника Будуном Будуновым. Спустя 10 дней голкипер ушел из жизни от отека головного мозга.
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