ЦСКА опубликовал ролик ярких моментов с Гончаренко (видео)

Фото: твиттер "Чемпионата"/Автор неизвестен

Пресс-служба московского ЦСКА представила ролик в честь бывшего главного тренера команды Виктора Гончаренко.

43-летний Гончаренко тренировал ЦСКА с 2016 года. Под его руководством "армейцы" становились обладателями Суперкубка России в 2018 году.

Специалист ушел в отставку после серии неудовлетворительных результатов. Новым тренером ЦСКА, скорее всего, станет хорват Ивица Олич.

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