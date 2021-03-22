ЦСКА опубликовал ролик ярких моментов с Гончаренко (видео)
Фото: твиттер "Чемпионата"/Автор неизвестен
Пресс-служба московского ЦСКА представила ролик в честь бывшего главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Спасибо, Михалыч! ❤ pic.twitter.com/LGPQSDnRnJ— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 22, 2021
43-летний Гончаренко тренировал ЦСКА с 2016 года. Под его руководством "армейцы" становились обладателями Суперкубка России в 2018 году.
Специалист ушел в отставку после серии неудовлетворительных результатов. Новым тренером ЦСКА, скорее всего, станет хорват Ивица Олич.
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