ЦСКА опубликовал шуточное видео с легендой клуба в роли капитана ГИБДД

Теги цска москвасергей игнашевич

ЦСКА опубликовал шуточное видео с легендой клуба в роли капитана ГИБДД

ЦСКА представил скетч, в котором принял бывший защитник команды Сергей Игнашевич, снявшийся в роли капитана ГИБДД.

39-летний Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 годы, провел за клуб 541 матч и забил 46 голов.

В составе армейского клуба футболист пять раз становился чемпионом России, по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок России, а также Кубок УЕФА.

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