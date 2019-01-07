ЦСКА опубликовал шуточное видео с легендой клуба в роли капитана ГИБДД

ЦСКА представил скетч, в котором принял бывший защитник команды Сергей Игнашевич, снявшийся в роли капитана ГИБДД.

Серию публикаций архивных видео со скетчами, в которых снялись игроки #ЦСКА, завершает Сергей Игнашевич в образе капитана ГИБДД pic.twitter.com/RuRVxu906N — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 7 января 2019 г.

39-летний Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 годы, провел за клуб 541 матч и забил 46 голов.

В составе армейского клуба футболист пять раз становился чемпионом России, по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок России, а также Кубок УЕФА.

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