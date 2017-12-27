ЦСКА опубликовал шуточный новогодний видеоролик с Акинфеевым и Головиным

Московский ЦСКА в своём инстаграме опубликовал шуточный новогодний видеоролик, главными действующими лицами которого стали вратарь Игорь Акинфеев и хавбек Александр Головин.

"Новый год - время подводить итоги, строить планы и немножко мечтать. В канун праздника мы решили рассказать вам, чего ждут от 2018 года армейцы. Начнём с Саши Головина" - говорится в описании к ролику.

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