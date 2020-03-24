ЦСКА опубликовал шуточный ролик о коронавирусе

Теги цска москвавадим карповкоронавирус

ЦСКА опубликовал шуточный ролик о коронавирусе

Московский ЦСКА выложил в твиттере видеоролик, в котором авторы иронизируют на тему паники населения во время коронавирусного карантина.

"В это непростое для всех время без юмора никак. Поэтому ЦСКА предлагает вам оригинальный ролик. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Всё будет хорошо!" - говорится в публикации армейцев.

Согласно сюжету, защитник ЦСКА Вадим Карпов заказал своей девушке букет из туалетной бумаги и коробку с гречкой.

ЦСКА по итогам 22 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Чемпионат из-за коронавируса приостановлен как минимум до 10 апреля.

Не пропустите: Форвард ЦСКА Нисимура официально вернулся в Японию. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето

"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов