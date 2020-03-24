ЦСКА опубликовал шуточный ролик о коронавирусе

Московский ЦСКА выложил в твиттере видеоролик, в котором авторы иронизируют на тему паники населения во время коронавирусного карантина.

"В это непростое для всех время без юмора никак. Поэтому ЦСКА предлагает вам оригинальный ролик. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Всё будет хорошо!" - говорится в публикации армейцев.

Согласно сюжету, защитник ЦСКА Вадим Карпов заказал своей девушке букет из туалетной бумаги и коробку с гречкой.

В это непростое для всех время без юмора никак. Поэтому #CSKATV предлагает вам оригинальный ролик.



Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Все будет хорошо! pic.twitter.com/3MJbt4gX8P — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 24, 2020

ЦСКА по итогам 22 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Чемпионат из-за коронавируса приостановлен как минимум до 10 апреля.

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