ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после победы в дерби с "Динамо"
Пресс служба ЦСКА показала, что происходило в раздевалке команды после матча 11-го тура РПЛ против "Динамо".
Напомним, что армейцы выиграли со счётом 3:1, одержав первую победу над "бело-голубыми" с 24 апреля 2016 года.
Набрав три очка, ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующих "Зенита" и "Спартака" - 2 очка.
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