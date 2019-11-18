ЦСКА опубликовал видеообзор матча против СКА
Пресс-служба ЦСКА на официальном Youtube-канале опубликовала видеообзор товарищеского матча против ростовского СКА. Встреча завершилась победой московского клуба со счетом 5:1. В составе ЦСКА дублем отметился Нисимура, еще по голу на счету Тикнизяна, Сантоса и Гогуа. У СКА отличился Иванков.
ЦСКА - СКА: ВИДЕООБЗОР
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13