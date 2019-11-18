ЦСКА опубликовал видеообзор матча против СКА

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ЦСКА опубликовал видеообзор матча против СКА

Пресс-служба ЦСКА на официальном Youtube-канале опубликовала видеообзор товарищеского матча против ростовского СКА. Встреча завершилась победой московского клуба со счетом 5:1. В составе ЦСКА дублем отметился Нисимура, еще по голу на счету Тикнизяна, Сантоса и Гогуа. У СКА отличился Иванков.

ЦСКА - СКА: ВИДЕООБЗОР

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