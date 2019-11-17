ЦСКА опубликовал загадочный ролик "Дух Игоряши"

Теги цска москваигорь акинфеев

ЦСКА опубликовал загадочный ролик "Дух Игоряши"

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала загадочное видео с вратарем команды Игорем Акинфеевым.

"Дух Игоряши". Скоро во всех магазинах страны", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в официальном Twitter клуба.

33-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 24 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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