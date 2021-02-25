ЦСКА опубликовал заявление о состоянии здоровья Акинфеева
Пресс-служба московского ЦСКА не подтвердила, но и не опровергла выявление коронавирусной инфекции у вратаря Игоря Акинфеева.
"После кубкового матча со "СКА-Хабаровском" капитан ЦСКА Игорь Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ. Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования", - говорится в заявлении на официальном сайте армейцев.
Ранее сообщалось, что положительный тест на COVID-19 сдал не только Акинфеев, но и центральный защитник Игорь Дивеев.
Голкипер в текущем сезоне сыграл за ЦСКА 26 матчей и пропустил 25 голов.
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