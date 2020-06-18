ЦСКА опубликовал заявление о травме Дзагоева
Пресс-служба московского ЦСКА подтвердила, что полузащитник Алан Дзагоев снова находится в лазарете.
Как сообщает официальный сайт армейского клуба, у 30-летнего футболиста выявлена мышечная травма правого бедра.
Сроки восстановления хавбека не разглашаются. Ранее утверждалось, что он пропустит около месяца.
В текущем сезоне из-за регулярных проблем со здоровьем Дзагоев сыграл только 9 матчей.
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