ЦСКА опустился на пятое место в РФПЛ по стоимости состава

Московский ЦСКА опустился на пятое место в российской Премьер-Лиги по стоимости состава. На позиции армейцев повлияла продажа полузащитника Александра Головина в "Монако".

Теперь пятерка самых дорогих составов в РФПЛ имеет следующий вид:

1. "Зенит" - 149,85 миллиона евро

2. "Спартак" - 124,9 миллиона евро

3. "Локомотив" - 90,3 миллиона евро

4. "Краснодар" - 85,1 миллиона евро

5. ЦСКА - 69,7 миллиона евро

Напомним, Онопко похвалил Головина. | soccernews.ru