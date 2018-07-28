ЦСКА опустился на пятое место в РФПЛ по стоимости состава

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ЦСКА опустился на пятое место в РФПЛ по стоимости составаМосковский ЦСКА опустился на пятое место в российской Премьер-Лиги по стоимости состава. На позиции армейцев повлияла продажа полузащитника Александра Головина в "Монако".

Теперь пятерка самых дорогих составов в РФПЛ имеет следующий вид:

1. "Зенит" - 149,85 миллиона евро
2. "Спартак" - 124,9 миллиона евро
3. "Локомотив" - 90,3 миллиона евро
4. "Краснодар" - 85,1 миллиона евро
5. ЦСКА - 69,7 миллиона евро

Напомним, Онопко похвалил Головина. | soccernews.ru

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