ЦСКА оригинально анонсировал матч с "Краснодаром"

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ЦСКА оригинально анонсировал матч с "Краснодаром"

В твиттере ЦСКА опубликован проморолик, посвящённый матчу 10-го тура РПЛ против "Краснодара".

Пресс-служба армейцев высмеяла эпидемию травм в команде. Получилось годно, зацените!

Матч ЦСКА - "Краснодар" состоится в воскресенье, 22 сентября, в 19:00 по московскому времени.

Перед очной встречей обе команды провалились в Лиге Европы. Москвичи проиграли "Лудогорцу" (1:5), а южане - "Базелю" (0:5).

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