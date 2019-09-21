ЦСКА оригинально анонсировал матч с "Краснодаром"

В твиттере ЦСКА опубликован проморолик, посвящённый матчу 10-го тура РПЛ против "Краснодара".

Пресс-служба армейцев высмеяла эпидемию травм в команде. Получилось годно, зацените!

Помоги Михалычу собрать состав на #ЦСКАкраснодар



Ждём вас дома, на ВЭБ Арене, в воскресенье. Нам как никогда нужен наш 12-й игрок



https://t.co/BFNV0PjI8H pic.twitter.com/8tFQGarR8W — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 21, 2019

Матч ЦСКА - "Краснодар" состоится в воскресенье, 22 сентября, в 19:00 по московскому времени.

Перед очной встречей обе команды провалились в Лиге Европы. Москвичи проиграли "Лудогорцу" (1:5), а южане - "Базелю" (0:5).

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