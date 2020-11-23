ЦСКА оштрафовали на крупную сумму за нарушение санитарных норм

Московский ЦСКА наказан за нарушение санитарных норм на домашнем стадионе во время дерби с "Динамо" 18 октября.

Представители Роспотребнадзора зафиксировали, что болельщиками допускались нарушения социального дистанцирования, а также пренебрежение средствами индивидуальной защиты.

Армейский клуб признан виновным и оштрафован на 200 тысяч рублей по решению Савеловского суда столицы.

Напомним, что ЦСКА стал победителем первого круга РПЛ, набрав 32 очка в 15 турах.

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