ЦСКА остался без YouTube-канала

Администрация видеохостинга YouTube приняла решение заблокировать канал ЦСКА.

С сегодняшнего дня при попытке зайти в аккаунт армейцев выдаётся ошибка.

Вероятнее всего, это следствие санкций против клуба со стороны США и Евросоюза.

ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ, набрав 33 очка в 19 турах.

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