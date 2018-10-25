ЦСКА отчитался о травмированных футболистах

Московский ЦСКА на своём официальном сайте отчитался о травмированных футболистах.

Согласно сообщению пресс-службы армейцев, Яка Бийол вернулся к тренировкам в общей группе, Александр Макаров и Абель Эрнандес также занимаются в общей группе, но с ограничениями, Георгий Щенников и Кристиян Бистрович работают с мячом на поле, а Виктор Васин продолжает восстановление от травмы колена по индивидуальной программе.

Напомним, что 28 октября ЦСКА предстоит сыграть с "Краснодаром" в рамках 12-го тура чемпионата России.

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