ЦСКА отчитался о травмированных футболистах

3 Теги цска москваяка бийолабель эрнандесалександр макаровгеоргий щенниковкристиян бистровичвиктор васин

ЦСКА отчитался о травмированных футболистах

Московский ЦСКА на своём официальном сайте отчитался о травмированных футболистах.

Согласно сообщению пресс-службы армейцев, Яка Бийол вернулся к тренировкам в общей группе, Александр Макаров и Абель Эрнандес также занимаются в общей группе, но с ограничениями, Георгий Щенников и Кристиян Бистрович работают с мячом на поле, а Виктор Васин продолжает восстановление от травмы колена по индивидуальной программе.

Напомним, что 28 октября ЦСКА предстоит сыграть с "Краснодаром" в рамках 12-го тура чемпионата России. 

Не пропустите: Рэпер Баста посвятил песню ЦСКА. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Kanstantin

А Костю Кучаева куда дели????!!!

Ответить
ебырь волгарей

ты себя то видел))

Ответить
дед волгарь

Натуральная " инвалидная команда " !

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 27 января

Главные новости дня: 27 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов