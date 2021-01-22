ЦСКА отдал Бистровича в аренду "Касымпаше"

Полузащитник Кристиян Бистрович перешёл из ЦСКА в "Касымпашу", сообщает официальный сайт московского клуба.

22-летний футболист присоединился к турецкой команде на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа.

Рыночная стоимость хорватского хавбека оценивается в 2,5 миллиона евро.

Бистрович выступает за ЦСКА с января 2018 года, сыграл 88 матчей, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.

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