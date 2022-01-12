ЦСКА отдал Бистровича в аренду турецкому клубу

Фото: инстаграм Кристияна Бистровича/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович перешел в "Фатих Карагюмрюк", сообщается на официальном сайте "армейцев".

Турецкий клуб арендовал футболиста до лета 2022 года. По окончании срока аренды турки будут иметь приоритетное право на покупку игрока.

23-летний Бистрович выступает за ЦСКА в 2018 года. Всего он провел за клуб 96 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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