ЦСКА отдал Бистровича в аренду турецкому клубу
Фото: инстаграм Кристияна Бистровича/Автор неизвестен
Хорватский полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович перешел в "Фатих Карагюмрюк", сообщается на официальном сайте "армейцев".
Турецкий клуб арендовал футболиста до лета 2022 года. По окончании срока аренды турки будут иметь приоритетное право на покупку игрока.
23-летний Бистрович выступает за ЦСКА в 2018 года. Всего он провел за клуб 96 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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