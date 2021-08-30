ЦСКА отдал Гайча в аренду в испанский клуб

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ЦСКА отдал Гайча в аренду в испанский клуб

Фото: инстаграм Адольфо Гайча/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч перешел в "Уэску", которая выступает в Сегунде, сообщается на официальном сайте российского клуба.

"Уэска" арендовала футболиста до лета 2022 года.

22-летний Гайч выступает за ЦСКА с 2020 года, провел за клуб 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Сдавался в аренду "Беневенто". Ранее играл за "Сан-Лоренсо". За сборную Аргентины провел 1 матч.

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