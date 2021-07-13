ЦСКА отдал в аренду 19-летнего воспитанника клуба

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ЦСКА отдал в аренду 19-летнего воспитанника клуба

Фото твиттер ЦСКА

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о переходе в пермскую "Звезду" левого защитника Вадима Конюхова.

19-летний футболист проведет в клубе ПФЛ ближайший сезон на правах аренды.

Перед уходом воспитанник армейцев продлил контракт до июня 2025 года.

Конюхов пока не дебютировал за первую команду ЦСКА.

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