ЦСКА отдал в аренду 19-летнего воспитанника клуба
Фото твиттер ЦСКА
Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о переходе в пермскую "Звезду" левого защитника Вадима Конюхова.
19-летний футболист проведет в клубе ПФЛ ближайший сезон на правах аренды.
Перед уходом воспитанник армейцев продлил контракт до июня 2025 года.
Конюхов пока не дебютировал за первую команду ЦСКА.
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