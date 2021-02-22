ЦСКА отдал в аренду 19-летнего защитника
Фланговый защитник Максим Елеев перешёл из ЦСКА в "Енисей", сообщает официальный сайт армейцев.
Красноярский клуб арендовал 19-летнего футболиста до июня 2022 года. У москвичей есть право досрочно вернуть фулбека в любое из предстоящих трансферных окон.
Первую часть текущего сезона Елеев провёл в "Акроне", сыграл 22 матча и сделал 3 ассиста.
Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до 2024 года. Его рыночная стоимость - 300 тысяч евро.
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