ЦСКА отдал в аренду 19-летнего защитника

Фланговый защитник Максим Елеев перешёл из ЦСКА в "Енисей", сообщает официальный сайт армейцев.

Красноярский клуб арендовал 19-летнего футболиста до июня 2022 года. У москвичей есть право досрочно вернуть фулбека в любое из предстоящих трансферных окон.

Первую часть текущего сезона Елеев провёл в "Акроне", сыграл 22 матча и сделал 3 ассиста.

Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до 2024 года. Его рыночная стоимость - 300 тысяч евро.

Не пропустите: "Тамбов" арендовал 18-летнего хавбека ЦСКА. | http://soccernews.ru