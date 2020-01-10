ЦСКА отдал в аренду португальскому клубу форварда Нисимуру

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ЦСКА отдал в аренду португальскому клубу форварда Нисимуру

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе в аренду нападающего Такумы Нисимуры.

23-летний японец остаток нынешнего сезона проведёт в португальском клубе "Портимоненсе".

Также сообщается, что "чёрно-белые" будут иметь право выкупить форварда летом 2020 года.

В августе 2018 года ЦСКА купил Нисимуру у "Вегалта Сэндай" за 1 миллион евро. За полтора сезона он сыграл 23 матча и забил 4 гола.

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