ЦСКА отдаст другим клубам часть суммы, которую получит за трансфер Влашича

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ЦСКА отдаст другим клубам часть суммы, которую получит за трансфер Влашича

Фото: инстаграм Николы Влашича/Автор неизвестен

Московский ЦСКА вынужден будет отдать около 30 процентов от суммы предстоящего трансфера хорватского полузащитника Николы Влашича в лондонский "Вест Хэм", сообщает Sportske Novosti.

По сведениям источника, сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Бывший клуб Влашича "Эвертон" получит 7,5 миллионов, а еще 800 тысяч - "Хайдук", который воспитал хавбека.

В нынешнем сезоне 23-летний Влашич провел за ЦСКА пять матчей и отдал одну голевую передачу.

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