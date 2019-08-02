ЦСКА отказал "Кристал Пэлас" в трансфере Чалова

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ЦСКА отказал "Кристал Пэлас" в трансфере Чалова

"Кристал Пэлас" действительно пытался купить у ЦСКА нападающего Фёдора Чалова.

Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб предложил за 21-летнего футболиста 15,3 миллиона евро, но получил отказ.

Ранее утверждалось, что армейцы готовы расстаться с перспективным россиянином только за сумму более 30 миллионов евро.

Чалов – воспитанник ЦСКА, за основную команду дебютировал в сентябре 2016 года, с тех пор сыграл 89 матчей, забил 31 гол и сделал 15 ассистов.

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