ЦСКА отказался от подписания Джанаева

Переход вратаря Сослана Джанаева в ЦСКА не состоится, сообщают российские СМИ.

Решение отказаться от данного трансфера приняло руководство московского клуба.

Напомним, что инициатива пригласить 32-летнего голкипера принадлежала главному тренеру армейцев Виктору Гончаренко.

Ранее против подписания Джанаева, который является свободным агентом, выступили болельщики ЦСКА. Они не хотят видеть в команде игрока со спартаковским прошлым.

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