ЦСКА отказался от подписания Караева из-за проблем с весом

Стала известна причина отказа ЦСКА подписывать контракт с нападающим Давидом Караевым.

Напомним, что 24-летний футболист провёл с армейцами два сбора, а перед третьим клуб объявил о его возвращении в КАМАЗ.

Как сообщают российские СМИ, форварда забраковал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко из-за проблем с лишним весом.

Караева предупреждали о необходимости сбросить несколько килограмм, но игрок с поставленной задачей не справился.

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