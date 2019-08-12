ЦСКА отказался от подписания Натхо

Полузащитник Бибрас Натхо не вернётся в московский ЦСКА, сообщают российские СМИ.

Армейский клуб не заинтересован в услугах 31-летнего футболиста, который является свободным агентом.

Между тем, сам футболист отказал "Рубину", который хотел подписать его.

Скорее всего, Натхо продолжит карьеру в одном из турецких клубов.

Напомним, что израильский хавбек выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год, а с 2010 по 2013 год защищал цвета "Рубина".

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