ЦСКА отказался от трансфера Карраскаля

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ЦСКА отказался от трансфера Карраскаля

Полузащитник "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаль не перейдет в московский ЦСКА, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, московский клуб принял решение отказаться от трансфера аргентинца. В ЦСКА Карраскаля рассматривали в качестве потенциальной замены хорватскому полузащитнику Николе Влашичу, которым интересовался "Наполи". Впрочем, Влашич, скорее всего, не покинет армейский клуб. Таким образом, необходимость в трансфере Карраскаля отпала.

22-летний Карраскаль выступает за "Ривер Плейт" с 2019 года, провел за клуб 17 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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