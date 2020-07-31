ЦСКА отказался от трансфера Уремовича из-за финансовых запросов "Рубина"

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ЦСКА отказался от трансфера Уремовича из-за финансовых запросов "Рубина"

ЦСКА проявлял интерес к защитнику "Рубина" Филипу Уремовичу.

Как сообщает Metaratings, "армейцы" отказались выполнять финансовые требования казанского клуба, который хотел выручить с продажи футболиста 12 миллионов евро.

Уремович выступает за "Рубин" с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

В прошедшем сезоне на счету 23-летнего хорвата одна голевая передача в 25 играх.

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