ЦСКА отказался от трансфера Веры

Трансфер хавбека "Аргентинос Хуниорс" Фаусто Веры в ЦСКА все-таки не состоится.

По сведениям "Матч ТВ", армейцы вышли из переговоров по 20-летнему аргентинцу. Уточняется, что ЦСКА отказался выплачивать за игрока требуемые 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер Веры за 8,5 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету Веры один забитый гол в 16 играх.

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