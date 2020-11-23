ЦСКА отказался от трансферы Мусы: названа причина

Московский ЦСКА не будет подписывать нигерийского нападающего Ахмеда Мусу, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, российский клуб отказался платить футболисту требуемую зарплату. Муса хотел вернуться в ЦСКА, но для "армейцев" он не является приоритетной трансферной целью.

28-летний Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 годы, а также в 2018 году. Всего он провел за московский клуб 184 матча во всех турнирах, забил 61 гол и отдал 33 результативные передачи. Также форвард играл за "Аминчи", "Джут", "Кано Пилларс", "Венло", "Лестер" и "Ан-Наср". За сборную Нигерии сыграл 91 матч и забил 15 голов.

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