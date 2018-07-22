ЦСКА отказался продать Витиньо за 10 миллионов евро

Теги фламенгоцска москвавитиньо

ЦСКА отказался продать Витиньо за 10 миллионов евроМосковский ЦСКА отказался продавать своего форварда Витиньо за 10 миллионов евро, информирует Globo Esporte.

По сведениям источника, предложение по 24-летнему нападающему армейцев сделал "Фламенго". Однако вице-чемпион России отказался расставаться с бразильцем ввиду того, что с его уходом клуб рисковал остаться перед стартом нового сезона без игроков линии атаки.

Напомним, вчера ЦСКА сыграл вничью с "Енисеем". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Палмейрас 38 80
2 Сантос 38 71
3 Фламенго 38 71
4 Атлетико Минейро 38 62
5 Ботафого 38 59
6 Атлетико Паранаенсе 38 57
7 Коринтианс 38 55
8 Понте Прета 38 53
9 Гремио 38 53
10 Сан-Паулу 38 52
11 Чапекоенсе 38 52
12 Крузейро 38 51
13 Флуминенсе 38 50
14 Спорт Ресифе 38 47
15 Коритиба 38 46
16 Витория 38 45
17 Интернасьонал 38 43
18 Фигейренсе 38 37
19 Санта Крус 38 31
20 Америка Минейро 38 28
Полная таблица

топ-5 тегов