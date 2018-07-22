ЦСКА отказался продать Витиньо за 10 миллионов евро

Московский ЦСКА отказался продавать своего форварда Витиньо за 10 миллионов евро, информирует Globo Esporte.

По сведениям источника, предложение по 24-летнему нападающему армейцев сделал "Фламенго". Однако вице-чемпион России отказался расставаться с бразильцем ввиду того, что с его уходом клуб рисковал остаться перед стартом нового сезона без игроков линии атаки.

Напомним, вчера ЦСКА сыграл вничью с "Енисеем". | soccernews.ru