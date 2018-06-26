ЦСКА отклонил очередное предложение "Ювентуса" по Головину
Московский ЦСКА отклонил очередное предложение туринского "Ювентуса" по своему полузащитнику Александру Головину.
Так, по сведениям сайта известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, "старая синьора" была готова заплатить за 22-летнего хавбека 19 миллионов евро. Кроме того, чемпион Италии предлагал армейцам 10 процентов от суммы последующего трансфера игрока. Однако данные условия не устроили ЦСКА.
Напомним, в "Реале" рассматривают Головина в качестве замены для Модрича и Крооса. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
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