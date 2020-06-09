ЦСКА отложил подписание Вагнера Лава

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ЦСКА отложил подписание Вагнера Лава

Возвращение нападающего Вагнера Лава в ЦСКА откладывается на неопределенный срок, утверждает "РБК".

По информации источника, армейцы решили пока не подписывать контракт с бразильцем, поскольку дозаявить его на оставшиеся матчи текущего сезона РПЛ всё равно не удастся.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.

На прошлой неделе 35-летний форвард расторг контракт с "Коринтиансом" по взаимному согласию и теперь является свободным агентом.

Ранее сообщалось, что зарплата футболиста после возвращения в московский клуб составит 800 тысяч евро в год плюс бонусы.

Не пропустите: В госкорпорации ВЭБ прокомментировали информацию, что компания против перехода Вагнера в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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