ЦСКА отменил товарищеские матчи с испанскими клубами

Теги цска москва

ЦСКА отменил товарищеские матчи с испанскими клубами

Московский ЦСКА отказался от проведения двух товарищеских матчей с испанскими клубами, сообщает официальный сайт "армейцев".

Руководство российского клуба приняло решение отменить матчи с командами из низших испанских дивизионов. Встречи были запланированы на 10 и 11 февраля соответственно.

Вместе этого футболисты ЦСКА проведут двухсторонний матч по стандартному формату из двух таймов по 45 минут.

Не пропустите:  В ЦСКА сообщили новую информацию о состоянии Дивеева. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" не будет подписывать Алабу

"Челси" не будет подписывать Алабу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов