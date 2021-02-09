ЦСКА отменил товарищеские матчи с испанскими клубами

Московский ЦСКА отказался от проведения двух товарищеских матчей с испанскими клубами, сообщает официальный сайт "армейцев".

Руководство российского клуба приняло решение отменить матчи с командами из низших испанских дивизионов. Встречи были запланированы на 10 и 11 февраля соответственно.

Вместе этого футболисты ЦСКА проведут двухсторонний матч по стандартному формату из двух таймов по 45 минут.

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