ЦСКА отозвал из аренды в "Урале" вратаря Помазуна
Московский ЦСКА досрочно вернул из "Урала" голкипера Илью Помазуна, об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
"У ЦСКА в трансферном контракте была опция отозвать Илью, они ею воспользовались в последний день окна, потому что Игорь Акинфеев заболел. Конечно, не очень хорошая ситуация для нас. Будем пробовать подписать ему сегодня замену. Но для нас Илья это, конечно, потеря, потому что у нас он доказал состоятельность и как игрок, и как человек. Хотелось бы, чтобы он был у нас до конца сезона, но вот так сложилось. Будем за него переживать. Дай бог, чтобы в ЦСКА у него всё сложилось", - сказал Иванов.
Ранее сообщалось, что Акинфеев и центральный защитник Игорь Дивеев заразились коронавирусом.
В текущем сезоне Помазун сыграл за "Урал" 17 матчей и пропустил 20 голов.
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