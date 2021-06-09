ЦСКА отправил Помазуна в аренду в "Урал"

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ЦСКА отправил Помазуна в аренду в "Урал"Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт ЦСКА, голкипер "армейцев" Илья Помазун отправлен в годичную аренду в "Урал".

Отмечается, что перед этим 24-летний голкипер продлил контракт с клубом до окончания сезона-2025/26.

Помазун уже выступал за команду из Екатеринбурга в первой части сезона-2020/21. На его счету 17 матчей в РПЛ.

Напомним, что в феврале ЦСКА воспользовался опцией в соглашении с "Уралом" о переходе Помазуна и досрочно прервал аренду своего воспитанника из-за травмы Игоря Акинфеева. Вторую часть сезона вратарь провел в московском клубе — в его активе два матча.

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