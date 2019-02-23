ЦСКА отправил в аренду ещё одного хавбека

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Ивана Олейникова в "Факел".

Воронежский клуб взял в аренду 20-летнего футболиста до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

Олейников пока сыграл за первую команду ЦСКА всего два матча. Его контракт с армейцами рассчитан до июня 2020 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 225 тысяч евро.

Ранее столичный клуб уже отдал в аренду хавбеков Александра Макарова, Астемира Гордюшенко и Хетага Хосонова.

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