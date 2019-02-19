ЦСКА отправил в аренду хавбека Макарова

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ЦСКА отправил в аренду хавбека Макарова

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Александра Макарова в "Авангард".

Курский клуб взял в аренду 22-летнего футболиста до конца текущего сезона.

Ранее хавбек мог оказаться в тульском "Арсенале", но трансфер в итоге сорвался.

В текущем сезоне Макаров не сыграл за ЦСКА ни одного матча. Его контракт с армейцами рассчитан до 31 декабря 2019 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 400 тысяч евро.

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