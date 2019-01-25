ЦСКА отправил в аренду своего полузащитника

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ЦСКА отправил в аренду своего полузащитника

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Хетага Хосонова в "Тамбов".

Армейский клуб отдал 20-летнего футболиста в аренду лидеру ФНЛ до лета 2019 года. 

В текущем сезоне Хосонов сыграл за ЦСКА 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт рассчитан до июня 2020 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 700 тысяч евро.

Не пропустите: ЦСКА близок к первому зимнему трансферу. | http://soccernews.ru

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