ЦСКА отправил в аренду своего полузащитника

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Хетага Хосонова в "Тамбов".

Армейский клуб отдал 20-летнего футболиста в аренду лидеру ФНЛ до лета 2019 года.

В текущем сезоне Хосонов сыграл за ЦСКА 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт рассчитан до июня 2020 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 700 тысяч евро.

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