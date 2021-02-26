ЦСКА отправил в клуб ФНЛ 18-летнего защитника

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ЦСКА отправил в клуб ФНЛ 18-летнего защитника

Центральный защитник Никита Котин перешёл на правах аренды из ЦСКА в "Иртыш".

Как сообщает официальный сайт армейцев, 18-летний футболист проведёт в клубе ФНЛ остаток сезона.

ЦСКА купил Котина в январе 2020 года за 130 тысяч евро, но перспективный игрок пока выступал только за молодёжные команды.

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