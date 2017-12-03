ЦСКА отправился на матч группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед"

Московский ЦСКА сегодня вылетел в Англию на заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Как информирует официальный сайт армейцев, в число делегации вошли:

вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;



защитники: Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич;



полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Александр Макаров;



нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

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